Зеленский назвал ключевые задачи для посольств: что нужно для окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед украинскими дипломатами стоит пять основных задач. По его словам, они касаются оружия, российских активов, интеграции с ЕС и НАТО, переговоров об окончании войны и сохранения связи с украинцами за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал обращение во время встречи с руководителями украинских посольств и определил ключевые приоритеты дипломатии Украины:

Первое – оружие. Сейчас ключевое – это дроны, все типы дронов. На уровне посольств необходимо максимально поддерживать поиск дополнительного финансирования.

Второе – российские активы, усиление и синхронизация санкций, конкретная ответственность за войну.

Третье — интеграция с ЕС и НАТО, реализация двусторонних сделок безопасности, особое внимание нашим специальным форматам сотрудничества с партнерами.

Четвертое – больше динамики в переговорах для окончания войны. Возвращение пленных, возвращение детей, похищенных Россией, и подготовка встречи лидеров.

Пятое — должны сохранять связь всех наших людей с Украиной. Все, что нужно для наших людей за границей и может быть обеспечено, должно быть обеспечено

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, какие задачи поставил перед новым министром обороны Денисом Шмыгалем, который на этом посту заменил Рустема Умерова. По словам президента, каждая российская площадка для изготовления оружия против Украины должна стать доступной для атак и ударов.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на обновление правительства.