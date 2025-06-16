Зеленский назвал ключевую тему разговора во время встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить покупку американского оружия в рамках нового оборонного пакета от Соединенных Штатов.

Зеленский хочет убедить Трампа продать оружие Украине

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом рассказал о своих планах по встрече с Дональдом Трампом. По словам президента, он ожидает обсудить с американским лидером продажу оружия Украине.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече — оборонный пакет, который Украина готова купить. И мы будем это с ним говорить. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это", — сказал Зеленский.

Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня во время саммита G7, который проходит в городке Кананаскис в Канаде. Президент Украины подтвердил, что он был приглашен на встречу, а источники в Белом доме сообщили о планах Трампа встретиться с Зеленским.

Напомним, что после вступления Трампа в должность президента США Украина не получала новых пакетов помощи. Сейчас в Киев поступает оружие, выделенное во времена президентства Байдена. По подсчетам Кильского института США предоставили Украине общую помощь на сумму около 114 млрд долларов. Пособие от стран Европы оценено в 137 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что в России выставили Украине новое условие для окончания войны. В Кремле призывают Киев отказаться от западного оружия.