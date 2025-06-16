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Зеленский назвал ключевую тему разговора во время встречи с Трампом

Владимир Зеленский обсудит с Дональдом Трампом продажу оружия Украине от США.

сегодня, 16:54
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить покупку американского оружия в рамках нового оборонного пакета от Соединенных Штатов.

Зеленский назвал ключевую тему разговора во время встречи с Трампом

Зеленский хочет убедить Трампа продать оружие Украине

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом рассказал о своих планах по встрече с Дональдом Трампом. По словам президента, он ожидает обсудить с американским лидером продажу оружия Украине.

"Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече — оборонный пакет, который Украина готова купить. И мы будем это с ним говорить. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это", — сказал Зеленский.

Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня во время саммита G7, который проходит в городке Кананаскис в Канаде. Президент Украины подтвердил, что он был приглашен на встречу, а источники в Белом доме сообщили о планах Трампа встретиться с Зеленским.

Напомним, что после вступления Трампа в должность президента США Украина не получала новых пакетов помощи. Сейчас в Киев поступает оружие, выделенное во времена президентства Байдена. По подсчетам Кильского института США предоставили Украине общую помощь на сумму около 114 млрд долларов. Пособие от стран Европы оценено в 137 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России.

Также "Комментарии" писали, что в России выставили Украине новое условие для окончания войны. В Кремле призывают Киев отказаться от западного оружия.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n67co9NhLxU&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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