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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить покупку американского оружия в рамках нового оборонного пакета от Соединенных Штатов.
Зеленский хочет убедить Трампа продать оружие Украине
Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом рассказал о своих планах по встрече с Дональдом Трампом. По словам президента, он ожидает обсудить с американским лидером продажу оружия Украине.
Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня во время саммита G7, который проходит в городке Кананаскис в Канаде. Президент Украины подтвердил, что он был приглашен на встречу, а источники в Белом доме сообщили о планах Трампа встретиться с Зеленским.
Напомним, что после вступления Трампа в должность президента США Украина не получала новых пакетов помощи. Сейчас в Киев поступает оружие, выделенное во времена президентства Байдена. По подсчетам Кильского института США предоставили Украине общую помощь на сумму около 114 млрд долларов. Пособие от стран Европы оценено в 137 млрд долларов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе прогнозируют, что Трамп введет санкции против России.
Также "Комментарии" писали, что в России выставили Украине новое условие для окончания войны. В Кремле призывают Киев отказаться от западного оружия.
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