Зеленский назвал главный вопрос, который обсудил с Папой Римским

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Ватикан, где встретился с Папой Римским. После встречи с понтификом президент назвал главную тему, обсужденную со Франциском.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
11 октября Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане. По словам президента, основная тема диалога касалась украинцев, которые находятся в плену в РФ и способы их вернуть.
Президент отметил, что для всех в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами в отношении пленных и депортированных людей. В частности, Зеленский указал, что в российских лагерях и тюрьмах находятся взрослые, дети и многие гражданские. Отдельно президент упомянул о 27-летней украинской журналистке, которая погибла в российском плену.
После разговора с понтификом Зеленский подарил Папе Римскому картину "Бучанское преступление. История Марички", на которой изображена девушка на фоне разрушенных домов. Франциск подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир – это хрупкий цветок".
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский предложил определиться, как должна закончиться война в Украине.
Также "Комментарии" писали, что в Бельгии резко осудили слова Папы Римского.
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