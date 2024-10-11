Зеленский назвал главный вопрос, который обсудил с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Ватикан, где встретился с Папой Римским. После встречи с понтификом президент назвал главную тему, обсужденную со Франциском.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

11 октября Владимир Зеленский встретился с Папой Римским в Ватикане. По словам президента, основная тема диалога касалась украинцев, которые находятся в плену в РФ и способы их вернуть.

"Вопрос возвращения наших людей домой из плена был главным во время встречи с Папой Римским Франциском. Рассчитываем на содействие Святого Престола возвращению домой захваченных в российский плен украинцев", — сообщил Зеленский в соцсетях.

Президент отметил, что для всех в Украине остается чрезвычайно болезненными вопросами в отношении пленных и депортированных людей. В частности, Зеленский указал, что в российских лагерях и тюрьмах находятся взрослые, дети и многие гражданские. Отдельно президент упомянул о 27-летней украинской журналистке, которая погибла в российском плену.

"Вчера стало известно, что в плену в России погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Для многих украинских журналистов, знавших Викторию, ее гибель – это настоящий удар", — сказал Зеленский и добавил, что в российском плену до сих пор много журналистов, общественных деятелей и других украинцев.

После разговора с понтификом Зеленский подарил Папе Римскому картину "Бучанское преступление. История Марички", на которой изображена девушка на фоне разрушенных домов. Франциск подарил Зеленскому бронзовый барельеф с изображением распускающегося цветка с надписью "Мир – это хрупкий цветок".

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Зеленский предложил определиться, как должна закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Бельгии резко осудили слова Папы Римского.