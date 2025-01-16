Зеленский озвучил правду, которую Запад не хочет признавать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после более чем 10 лет войны в Украине и начала полномасштабного вторжения в 2022 году, Запад до сих пор не знает, что такое Россия. По словам президента, это их самая большая ошибка.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский совершил визит в Варшаву, где дал интервью польским СМИ. Один из вопросов, озвученных к президенту Украины касался того, "Запад ли уже узнал о России?". По словам Зеленского, Украина понимает Россию и видела ее как угрозу еще до 2014 года, но не Запад.

"Мне кажется, на Западе не понимают одной простой вещи. Северные страны это понимают, Польша, Румыния, Прибалты, потому что мы очень близки друг к другу, исторически мы соседи. А остальные... Одну правду о россиянах не хотят признавать – пойдут дальше", – сказал Зеленский.

Президент указывает, что это самая большая ошибка, которую Запад допускает. По его словам, Россия не остановится на Украине и расширит свои агрессивные действия и на другие страны мира.

"Я считаю, что это самое главное заблуждение, потому что в этом одном утверждении есть ответ на все вопросы. Потому что если вы точно знаете, что россияне пойдут дальше, вы знаете, что вам нужно противодействовать и вводить дальнейшие санкции. Почему бы в таком случае максимально не укрепить Украину?", – указывает президент.

Зеленский также предупреждает Запад, что российские ракеты могут ударить по их странам, и даже, если не будет прямой атаки со стороны РФ, они могут наносить ущерб косвенно, создавая проблемы в энергетическом секторе или препятствовать функционированию интернета.

"Эти тысячи российских ракет просто долетят в каждую из этих европейских стран. С россиянами все понятно, они будут идти вперед и стрелять. Будет так, как у нас сегодня. Это серьезный вызов. Европейские политики говорят, что знают, что Путин не пойдет ни в Германию, ни во Францию, и он не обязательно к ним пойдет, достаточно стоять на границе и каждый день терроризировать атаками на энергетическую сферу или интернет", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские спецслужбы планировали совершить ряд диверсий, в том числе на территории США. Из-за этой опасности Байден направил сообщение Путину. Кроме того, о российских диверсиях также сообщил и премьер Польши Дональд Туск.