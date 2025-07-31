Зеленский назвал главную идею Путина: как остановить Россию

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из главных идей российского диктатора Владимира Путина состоит в том, что у России нет четких границ, поэтому якобы она может сама определять границы, которые хочет иметь.
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Владимир Зеленский выступил на конференции, посвященной 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта об уважении к границам и территориальной целостности.
Зеленский подчеркнул, что Россия благодаря экспансии и агрессии захватила огромное количество земель, однако не только в последние годы, но и за столетие имперского существования, несмотря на это, президент указывает на реальный потенциал РФ, который значительно меньше.
Президент добавил, что миру нужно полностью заблокировать военную машину России, в том числе ограничить прибыль РФ от энергоресурсов, а замороженные российские активы перенаправить в защиту от российской агрессии. По словам Зеленского, следует конфисковать российские активы и использовать их на нужды мира, а не войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление, когда война в Украине может закончиться.
Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву.