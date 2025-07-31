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Зеленский назвал главную идею Путина: как остановить Россию

Зеленский призвал конфисковать российские активы ради мира, а не для войны.

31 июля 2025, 14:35
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одна из главных идей российского диктатора Владимира Путина состоит в том, что у России нет четких границ, поэтому якобы она может сама определять границы, которые хочет иметь.

Зеленский назвал главную идею Путина: как остановить Россию

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский выступил на конференции, посвященной 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта об уважении к границам и территориальной целостности.

"Одна из главных идей Путина – и сейчас она является мейнстримом в России – заключается в том, что у России нет четких границ, что ее границы там, где она захочет их иметь. Это полное отторжение мира, который возник после Второй мировой войны. И это основа современного режима в России", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Россия благодаря экспансии и агрессии захватила огромное количество земель, однако не только в последние годы, но и за столетие имперского существования, несмотря на это, президент указывает на реальный потенциал РФ, который значительно меньше.

"Россия отстает в технологиях. И самое главное: в отличие от Европы, Россия не предлагает того образа жизни, который хотелось бы перенять людям. Поэтому она терпит поражение. Наша главная задача — остановить Россию сейчас и сделать все возможное, чтобы укрепить нашу общую силу в сфере безопасности", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что миру нужно полностью заблокировать военную машину России, в том числе ограничить прибыль РФ от энергоресурсов, а замороженные российские активы перенаправить в защиту от российской агрессии. По словам Зеленского, следует конфисковать российские активы и использовать их на нужды мира, а не войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал обнадеживающее заявление, когда война в Украине может закончиться.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратилась к Трампу после удара РФ по Киеву.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15378
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