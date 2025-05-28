Зеленский назвал два ключевых вопроса, которые обсудил с Трампом: что теперь ожидает Россию

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время своей встречи в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом было обсуждено два пункта санкций против России.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал новые детали разговора с Трампом в Ватикане, который состоялся 26 апреля на похоронах Папы Римского Франциска. По словам президента, Трамп согласился с идеей оказывать санкционное давление на Россию, если Путин не пойдет на перемирие.
Зеленский считает, что 15-минутный разговор с Трампом в Ватикане был положительным и теперь ожидает действий со стороны США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после очередной массированной атаки России по Украине Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, которого назвал "совершенно безумным". Впоследствии президент США пригрозил ввести санкции против России. В РФ пытались скрыть критические комментарии Трампа о Путине и избегали их в эфире каналов и интернет СМИ.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал разговор с Трампом в Ватикане лучшим в плане конструктивных переговоров. По его словам, после диалога с глазу на глаз президент США начал смотреть на войну в Украине немного по-другому.
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