Зеленский назвал два ключевых вопроса, которые обсудил с Трампом: что теперь ожидает Россию

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время своей встречи в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом было обсуждено два пункта санкций против России.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Владимир Зеленский во время общения с журналистами рассказал новые детали разговора с Трампом в Ватикане, который состоялся 26 апреля на похоронах Папы Римского Франциска. По словам президента, Трамп согласился с идеей оказывать санкционное давление на Россию, если Путин не пойдет на перемирие.

"Один из вопросов – санкционная политика. Президент Трамп поддержал, что если Россия не останавливается, будут санкционные шаги. Мы с ним проговаривали два главных аспекта – энергетика и банковская система. Смогут ли США ввести санкции в два сектора? Я бы очень хотел", — сказал Зеленский.

Зеленский считает, что 15-минутный разговор с Трампом в Ватикане был положительным и теперь ожидает действий со стороны США.

"Подтверждение политики США по введению сильных санкций против России, если Путин не пойдет на прекращение огня", — объяснил президент шаг, который хочет видеть от Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после очередной массированной атаки России по Украине Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину, которого назвал "совершенно безумным". Впоследствии президент США пригрозил ввести санкции против России. В РФ пытались скрыть критические комментарии Трампа о Путине и избегали их в эфире каналов и интернет СМИ.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал разговор с Трампом в Ватикане лучшим в плане конструктивных переговоров. По его словам, после диалога с глазу на глаз президент США начал смотреть на войну в Украине немного по-другому.



