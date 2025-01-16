Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре страны не хотели видеть Украину в НАТО. По его словам, это открытая информация и в список стран входят США, Германия, Венгрия и Словакия.

Владимир Зеленский. Фото: Comments.ua

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил, какие страны не поддерживают членство Украины в НАТО. По его словам, это четыре государства, которые имеют разные причины об вступлении Украины в Альянс.

"Соединенные Штаты Америки, Венгрия, Словакия, Германия – они не хотели видеть нас в НАТО. Это открытый разговор. Это те четыре страны, которые по разным причинам не хотели видеть Украину в НАТО", — сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь, однако подчеркнул, что не следует забывать о вкладе Украины. По его словам, война 2024 года стоила для Украины по обеспечению Сил обороны около 100 млрд долларов. Вклад Украины составил 40 млрд. долларов. США предоставили 35 млрд, а ЕС – 25.

"Мы видим прочность в этом союзе и показываем, что Украина делает вклад. Безусловно, самое высокое – это люди, но вы видите и процент относительно денег", — подытожил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ опубликовали список из семи стран, которые против вступления Украины в НАТО. По словам американской представительницы в НАТО Джулианны Смит, США обеспокоены, что такой шаг может привести к прямой войне с Россией. Подобного мнения также придерживается и Германия. Словакия и Венгрия не поддерживают членство в НАТО из-за своих популистских лидеров Роберта Фицо и Виктора Орбана. А такие страны как Бельгия, Словения или Испания скрываются за США и Германией, сказал один из представителей НАТО.