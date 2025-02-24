Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что самым простым вариантом избегания еще одной войны в будущем стало бы членство Украины в НАТО. По его словам, если этого не произойдет, Украина должна создать НАТО в своей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский

Владимир Зеленский на платформе X назвал альтернативу членству Украины в НАТО. Как объясняет президент, НАТО – это самый дешевый из всех форматов, чтобы войны больше не было, однако отсутствие Украины в Альянсе требует от Киева военной готовности в случае новой агрессии РФ.

"Если Украина не получает членства в НАТО, тогда мы должны строить НАТО в Украине — сохранять армию, которая будет достаточной для отражения агрессии, финансировать эту армию, производить и хранить достаточное количество собственного оружия. И договариваться с партнерами о том, какое их участие сможет удержать Россию от новой войны", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь гарантий безопасности в нескольких областях, чтобы избежать новой войны в будущем.

"Именно поэтому мы говорим о всеобъемлющей системе гарантий безопасности — милитарных, экономических, политических. Нужно все учесть, что дешевле, что более реалистично, что может быть реализовано быстрее", — добавил президент и поблагодарил всех, кто поддерживает Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский согласился покинуть пост президента Украины, однако условием для этого должно стать членство в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ. Причиной этого блоггер считает решение президента не подписать соглашение с Трампом.