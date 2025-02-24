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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что самым простым вариантом избегания еще одной войны в будущем стало бы членство Украины в НАТО. По его словам, если этого не произойдет, Украина должна создать НАТО в своей стране.
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский на платформе X назвал альтернативу членству Украины в НАТО. Как объясняет президент, НАТО – это самый дешевый из всех форматов, чтобы войны больше не было, однако отсутствие Украины в Альянсе требует от Киева военной готовности в случае новой агрессии РФ.
Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь гарантий безопасности в нескольких областях, чтобы избежать новой войны в будущем.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский согласился покинуть пост президента Украины, однако условием для этого должно стать членство в НАТО.
Также "Комментарии" писали, что Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ. Причиной этого блоггер считает решение президента не подписать соглашение с Трампом.
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