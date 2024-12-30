Зеленский назначил военного омбудсмена: кто им стал и какие получил полномочия

Глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, передает портал "Комментарии".

Ольга Решетникова (Кобылинская) стала военным омбудсменом. Фото: Офис президента Украины

"Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что сейчас главная задача – вместе с министерством обороны Украины и с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института. Зеленский убежден, что украинские воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав. Для этого, в том числе, должна состояться реальная модернизация управления людьми в силах обороны Украины.

30 декабря в своем ежедневном видеообращении Зеленский заявил, не называя имени, что выбрал "сильную кандидатуру", которая "способна будет защищать права наших воинов" и сможет "действительно влиять на ситуацию и реально помогать воинам, родным наших воинов". Создание института военного омбудсмена он аргументировал "запросом от наших военных" и "объективной потребностью".

Он уточнял, что после назначения омбудсмена будут запущены институты омбудсмена, согласован соответствующий законопроект о военном омбудсмене, системные основы его деятельности: полномочия, "финансы и все остальное".

"Я прошу Верховную Раду Украины и правительство своевременно поддержать новации, которые будут предложены. Должны уже вскоре дать старт работе военного омбудсмена", — подчеркнул Зеленский.

По словам военного юриста Тараса Барановского, законопроект о военном омбудсмене сейчас "очень симпатичный". Должность будет предусматривать ряд обязанностей.

"Военный омбудсмен будет иметь право на беспрепятственное право приема главами правоохранительных органов, министром обороны, генеральным прокурором и его заместителями. Это лицо, к которому каждый военный сможет обратиться письменно, по телефону или с помощью мессенджеров и сообщить о своей проблеме или нарушении прав. При этом это можно будет сделать анонимно", — отметил Боровский.

Кроме того, военный омбудсмен получит право беспрепятственного доступа к позициям или месту дислокации военных. Под защитой военного омбудсмена будут находиться не только военные ВСУ, но и других формирований. Это будет касаться абсолютно всех военнослужащих. Вместе с тем, омбудсмена не будут обременять вопросами по военнообязанным.