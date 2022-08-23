Зеленский намекнул на мощном ответе России, если будут увеличены обстрелы Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Зеленского на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, если российские войска продолжать бить по мирным городам Украины, они тут же получат мощный ответ. При этом президент намекнул, что это не просто пустые слова, ведь каждый сам может увидеть, что количество ответов и довольно мощных ответов Украины на агрессию России с каждым днем увеличивается в разы. ВСУ есть как и чем ответить стране-агрессору.

Ссылаясь на данные разведки, а также информацию от западных партнеров Зеленский отметил, что россияне готовят к провокациям на 23-24 августа, но эти провокации он устраивают и в другие дни, потому что продолжается полномасштабная война.

При этом Владимир Зеленский уточнил, что для Украины не есть большим отличием – бьют россияне по Донбассу или по Киеву, отвечать украинская армия будет на любые обстрелы.

"Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах", – подытожил президент.

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