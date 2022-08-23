logo

BTC/USD

21512.93

ETH/USD

1655.11

LTC/USD

57.05

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский намекнул на мощном ответе России, если будут увеличены обстрелы Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский намекнул на мощном ответе России, если будут увеличены обстрелы Украины

Президент также подчеркнул, что Украина не различает, наносит РФ удары по Киеву или по Донбассу, и будет отвечать на все обстрелы

23 августа 2022, 15:17 comments1276
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление Зеленского на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой встрече со СМИ в Киеве.

Зеленский намекнул на мощном ответе России, если будут увеличены обстрелы Украины

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, если российские войска продолжать бить по мирным городам Украины, они тут же получат мощный ответ. При этом президент намекнул, что это не просто пустые слова, ведь каждый сам может увидеть, что количество ответов и довольно мощных ответов Украины на агрессию России с каждым днем увеличивается в разы. ВСУ есть как и чем ответить стране-агрессору. 

Ссылаясь на данные разведки, а также информацию от западных партнеров Зеленский отметил, что россияне готовят к провокациям на 23-24 августа, но эти провокации он устраивают и в другие дни, потому что продолжается полномасштабная война.

При этом Владимир Зеленский уточнил, что для Украины не есть большим отличием – бьют россияне по Донбассу или по Киеву, отвечать украинская армия будет на любые обстрелы.

"Для меня, как для президента, уверен, как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс – все это одинаково. Там все украинцы живут. В Харькове, Запорожье. Ответ такой же будет и в этих городах", – подытожил президент.

Читайте также на портале "Комментарии" — власти анонсировали документ о гарантиях безопасности: о чем идет речь – что может защитить Украину. Эксперты детально разобрали новость в эксклюзивном интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало - рассматривает ли Украина возвращение Крыма военным путем – какие перспективы.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!