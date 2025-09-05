logo

Зеленский намекнул, что у Украины уже есть чем достать до Москвы и не только
Зеленский намекнул, что у Украины уже есть чем достать до Москвы и не только

Президент подтвердил, что Украина разрабатывает дальнобойные ракеты, испытания были положительные

5 сентября 2025, 14:58
Кравцев Сергей

Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение, последние испытания были положительными. Следующий этап — это начало производства. Об этом во время брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и испытано. Испытания были положительные. Какой-то информацией вы располагаете, какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами. Пока финансов не хватает, но мы над этим работаем", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, дальнобойное оружие – это надежная гарантия безопасности для Украины, и сейчас активно развивается совместное производство с партнерами.

"Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы", — добавил президент Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине объявили о создании новых дальнобойных средств, однако пока их практическое применение против территории России не зафиксировано. Об этом в эфире Radio NV сообщил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, украинские разработки, кроме ракеты "Нептун", остаются преимущественно теоретически и еще не были использованы на практике. Он подчеркнул, что ракету "Фламинго" не следует сравнивать с российскими аналогами, ведь те уже испытаны в боях против Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина впервые официально продемонстрировала новую дальнобойную версию крылатой ракеты, известную под неофициальным названием "Длинный Нептун". Ее показали в видео, опубликованном государственным порталом "Зброя" ко Дню Независимости.




