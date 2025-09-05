Зеленский намекнул, что у Украины уже есть чем достать до Москвы и не только

Украина активно разрабатывает дальнобойное вооружение, последние испытания были положительными. Следующий этап — это начало производства. Об этом во время брифинга с президентом Евросовета Антониу Коштой заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и испытано. Испытания были положительные. Какой-то информацией вы располагаете, какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами. Пока финансов не хватает, но мы над этим работаем", — отметил Владимир Зеленский.

По его словам, дальнобойное оружие – это надежная гарантия безопасности для Украины, и сейчас активно развивается совместное производство с партнерами.

"Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы", — добавил президент Украины.

