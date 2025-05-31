Зеленский намекнул, что с Россией пока что не о чем разговаривать: что заявил

Глава украинского государства Владимир Зеленский в очередной раз выразил недовольство тем фактом, что Россия до сих пор не предоставила так называемый "меморандум" о прекращении огня, который должен стать ключевой темой следующего раунда мирных переговоров в Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сейчас ни мы в Украине, ни Турция как принимающая сторона не имеем никакой информации о российском так называемом "меморандуме". Россияне почему-то скрывают свой этот документ. Абсолютно странная позиция. Никакого понимания формата. Видимо, они в Москве вообще отвыкли от дипломатии. Постоянно они делают что-то такое, чтобы доказать, что именно они самый неадекватный субъект в мире. Но именно это и убеждает всех, что нужно новое давление – давление на Россию", – высказался Владимир Зеленский.

Отметим, в свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонной беседы с Владимиром Зеленским заявил, что после завершения переговоров между украинской и российской делегациями следующим шагом на пути к миру должна стать встреча на уровне глав государств.

Согласно заявлению Анкары, Эрдоган считает реальным обсуждение прекращения огня во время второго раунда переговоров в Стамбуле. Это может стать ключевым этапом в продвижении мирного процесса.

Читайте также на портале "Комментарии" — с большой вероятностью, 2 июня в Стамбуле состоится очередной раунд российско-украинских переговоров. Вокруг них сейчас много шума. В частности, Украина вместе с партнерами отмечает, что РФ отказалась передать так называемый "меморандум" еще до встречи в Турции, что говорит о несерьезности мирных намерений Кремля. Почему практически никто не надеется на порыв на ближайших переговорах и все говорят о сентябре-октябре, когда может открыться окно возможностей? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



