Зеленский намекнул, что Макрон больше не будет продвигать идею, как "сохранить лицо Путину"

Президент Франции Эммануэль Макрон пересмотрел свое отношение к войне в Украине и теперь он не будет так категоричен в своих высказываниях о том, что Запад и Киев должны в своих шагах действовать крайне осторожно, чтобы помочь "сохранить лицо Путину". Как передает издание "Комментарии", такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью "Le Figaro".

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

"Я думаю, он (Ред. – Макрон) изменился. И, что на этот раз он изменился по-настоящему. В конце концов, именно он открыл двери для поставки танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал", – заявил президент.

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Украинский лидер также высказал мнение, что за все время полномасштабной войны сейчас между Украиной и западными лидерами есть наивысший уровень доверия и взаимопонимания.

Единственное, что удивляет, подчеркнул Зеленский, так это то, как ведут себя россияне, которые в свое время выехали в Европу, обзавелись здесь семьями, имуществом. Они почему-то поддерживают путинский режим, хоть и прекрасно понимают, что на самом деле происходит. Многие из тех, кто в 1917 году убежали в Европу от тех событий, которые происходили в России и теперь они видят, что история повторяется. Происходит практически тоже, что было при коммунистическом режиме в 1917. Это сложно объяснить, что потомки тех россиян, которые в 1917 выехали из России, спасая свои жизни, интеллигенция, теперь поддерживают действия Путина.

По мнению Владимира Зеленского, все заблуждались, когда думали, что эти россияне стали европейцами, однако на самом деле это не так.

Президент Украины также высказал мнение, что после того, как падет путинский режим у цивилизованного мира все равно не будет нормального отношения к россиянам, которые сейчас показали свое настоящее лицо.

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