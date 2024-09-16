Зеленский лично повезет в Нью-Йорк "план победы" Украины: СМИ узнали подробности

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский воспользуется возможностью осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы обсудить с лидерами стран-партнеров так называемый план победы Украины, а также необходимую помощь для его реализации. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Одной из ключевых тем на встречах станет снятие ограничений использования западного оружия для ударов по территории России. Украина уже долгое время пытается убедить своих союзников в том, что такие удары являются правом страны на самооборону и могут стать решающим фактором, который заставит Россию прекратить войну.

Общие прения Генеральной Ассамблеи ООН начнутся 24 сентября. В этот день с речью выступит президент США Джо Байден, а на следующий день, 25 сентября, планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского.

На фоне этих событий Великобритания стремится играть ведущую роль среди западных партнеров по вопросу снятия запрета на применение западных ракет для ударов по целям на территории России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встреч в Вашингтоне планирует ряд переговоров с европейскими союзниками, среди которых премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Отмечается, что британские ракеты Storm Shadow, имеющие дальность до 300 километров, производятся в сотрудничестве не только с Францией, но и Италией и США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил новые детали плана победы Украины . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы над Россией имеет четыре основных пункта и один дополнительный. По словам Зеленского, он встретится с президентом США Джо Байденом и кандидатами в президенты, чтобы поделиться планом победы Украины в войне против России.