"Зеленский купил виллу с подземным бункером": что известно

Информация о якобы покупке Президентом Украины Владимиром Зеленским "виллы с подземным бункером" за €17 млн на "острове миллиардеров" Сен-Бартелеми — очередной фейк ru-пропагандистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Сообщается, что вилла была куплена кипрской компанией Aldorante LTD, однако никаких доказательств или доказательств этой информации нет. Распространяемая "новость" также не содержит никаких официальных документов или первоисточников.

Подобные фейки по отношению к Президенту Украины Владимиру Зеленскому распространяются ru-пропагандой не впервые, а их главная цель — дискредитировать Главу государства, отмечают в ЦПД.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что вражеская пропаганда распространяет фейковое сообщение о том, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы приобрел отель Palace Des Neiges на горнолыжном курорте Куршевель во Франции стоимостью 88 миллионов евро.

В видео утверждается, что гостиница была приобретена через компанию Film Heritage Inc, связываемую с семьей Президента. Для создания иллюзии достоверности в репортаже показывают сайт отеля, где указывается, что он принадлежит этой фирме.

Однако, как выяснил Центр противодействия дезинформации СНБО, этот веб-ресурс является фейковым и не имеет никакой связи с гостиницей. Сайт был создан 22 ноября 2024, что может свидетельствовать о его использовании для распространения дезинформации. На официальном же вебсайте гостиницы указан совсем другой владелец. Следовательно, это очередной фейк в рамках российской дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию Главы государства, отмечают в ЦПД.