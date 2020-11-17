Зеленский инициировал международный флешмоб в честь 75-летия ЮНЕСКО

К знаменательной дате, 75 лет с момента существования организации ЮНЕСКО, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление-флешмоб. Видео было размещено на Facebook-странице главы государства.

Фото: РБК

В видео упоминаются все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной целью флешмоба стало привлечение внимания к деятельности организации и поддержка ценностей ЮНЕСКО.

Президент выразил надежду, что список ценностей в мире будет только увеличиваться.

Зеленский добавил, что сила организации ЮНЕСКО в том, чтобы находить адекватные ответы на сложные вызовы. Он убедил, Украина готова активно работать с международными сообществами и другими странами чтобы достичь общих целей.

Президент призвал все страны — участницы ЮНЕСКО принять участие в флешмобе.

Флешмоб-поздравление было инициировано при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.





Видео было записано до того, как Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Сайт "Комментарии" также рассказывает о последствиях президентских выборов в Молдове.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!