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Главная Новости Политика президент Зеленский инициировал международный флешмоб в честь 75-летия ЮНЕСКО
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Зеленский инициировал международный флешмоб в честь 75-летия ЮНЕСКО

Видеообращение было записано до болезни Президента Украины

сегодня, 08:20
Автор:

Кириєнко Анна

К знаменательной дате, 75 лет с момента существования организации ЮНЕСКО, Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравление-флешмоб. Видео было размещено на Facebook-странице главы государства.

Зеленский инициировал международный флешмоб в честь 75-летия ЮНЕСКО

Фото: РБК

В видео упоминаются все объекты материального и нематериального наследия Украины из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной целью флешмоба стало привлечение внимания к деятельности организации и поддержка ценностей ЮНЕСКО.

Президент выразил надежду, что список ценностей в мире будет только увеличиваться.

Зеленский добавил, что сила организации ЮНЕСКО в том, чтобы находить адекватные ответы на сложные вызовы. Он убедил, Украина готова активно работать с международными сообществами и другими странами чтобы достичь общих целей.

Президент призвал все страны — участницы ЮНЕСКО принять участие в флешмобе.

Флешмоб-поздравление было инициировано при участии Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО в Украине.


Видео было записано до того, как Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Сайт "Комментарии" также рассказывает о последствиях президентских выборов в Молдове.


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Источник: https://president.gov.ua/news/prezident-zapustiv-mizhnarodnij-fleshmob-videoprivitan-z-nag-65121
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