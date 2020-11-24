Зеленский и Ермак: насколько прочен союз

Недавнее синхронное выздоровление президента и главы его Офиса вызвали серию кривотолков в обществе. Поговаривают, что подобные совпадения могут свидетельствовать о страхе Ермака потерять доступ к Зеленскому. О том, действительно ли под Ермаком зашаталось кресло рассказали украинские эксперты.

Так, политического аналитика Павла Нусса удивляют совпадения: Зеленский и Ермак якобы одновременно заболели, были госпитализированы, выздоровели, сдавали тесты с одинаковыми результатами. Но он не наблюдает стремление Зеленского к смене главы своего Офиса.

Эксперт отмечает: "Ермак сохраняет колоссальное влияние на Зеленского — и делает всё возможное, чтобы ограничить контакты своего подопечного. Причем не только с представителями так называемой третьей стороны, но и с членами ближайшего окружения, так называемыми кварталовцами".

Павел Нусс не исключает, что синхронизированное "заболевание/госпитализация/выздоровление" Зеленского-Ермака похоже на спланированный сценарий самого Ермака.

По мнению эксперта аналитического центра Kyivstratpro Тараса Семенюка, сложно подтвердить или опровергнуть возможную плановую синхронную госпитализации президента Украины и главы его Офиса.

"Несмотря на рост пандемии коронавирусной инфекции, сегодня заболеть можно очень легко. Ермак тесно работает с президентом Украины, потому синхронный карантин обоих является нормальной процедурой", – поясняет аналитик.

Он также согласен с тем, что кресло под главой ОП "шатают" — и серьезно.

"Но если говорить о замене Ермака, то она не произойдет до конца года. После новогодних праздников — более реально", – прогнозирует Тарас Семенюк.

Как сообщал портал "Комментарии", Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом.

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