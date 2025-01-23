Зеленский хочет выполнения справедливого условия для начала переговоров с РФ: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал условие, которое считает справедливым для начала переговоров с Россией. В частности, это возвращение армии РФ к линии полномасштабного вторжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение украинский лидер высказал в интервью изданию "Bloomberg".
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос состоит в том – с кем в это время будет Украина.
Он пояснил, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость — одинаково или по-разному. В частности, это зависит он новой администрации США, от ЕС, от их самостоятельности, и в том числе от Глобального Юга.
Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин часто заявляет, что готов вернуться к так называемым Стамбульским соглашениям и якобы начать мирные переговоры с Украиной. Впрочем, Киев это отрицает. И вот сейчас на встрече с представителями Международного медиасовета в Давосе президент Владимир Зеленский сделал ряд заявлений о так называемых "стамбульских переговорах". В частности, глава государства заявил, что тогда у Турции не было никаких переговоров, а было выставление Путиным ультиматумов Украине. В частности, якобы Зеленскому было поставлено условие уступить свой президентский пост Медведчуку и ряд других условий. Почему Зеленский именно сейчас сделал такие заявления? Могут ли Украину снова вернуть к выполнению ультимативных условий "Стамбула" для достижения мира? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, обратившись с вопросами к экспертам.
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