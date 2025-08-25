Зеленский готовится к откровенному разговору с делегацией США: о чем будет идти речь

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе украинская сторона проведет серию встреч с американскими партнерами для наработки базового плана гарантий безопасности. Об этом украинский лидер рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что сегодня он встретился со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.
Переговоры будут касаться подготовки к возможной будущей встрече с российской стороной.
Глава государства уточнил, что речь идет о контактах со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.
Накануне глава Офиса Президента разговаривал с Рубио и другими американскими партнерами.
Также ожидается общение украинского военного руководства с США, а в среду запланирована встреча на уровне советников по нацбезопасности.
