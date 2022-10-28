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Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы итальянского журналиста (ВИДЕО)

Зеленский ответил, почему итальянцы должны сейчас платить за свое будущее.

сегодня, 14:22
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Автор:

Slava Kot








Владимир Зеленский дал обширное интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. В ходе беседы с журналистом президент Украины озвучил несколько важных заявлений и эмоционально отреагировал на вопросы итальянца.

Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы итальянского журналиста (ВИДЕО)

Зеленский дал интервью Corriere della Sera. Скриншот из Youtube канала Офиса президента Украины

Журналист популярного в Италии издания Corriere della Sera спросил Зеленского о том, почему во время энергетического кризиса итальянские граждане должны платить за газ столь высокую цену.

Журналист говорит, что многие итальянцы задают себе вопрос:

"Почему я должен платить за Украину?" – типичный вопрос итальянских граждан по мнению интервьюера издания Corriere della Sera

Зеленский на такой вопрос отреагировал эмоционально и пытался объяснить, что это не зависит от Украины. Президент отмечает, что Россия еще год до вторжения в Украину спровоцировала дефицит энергоносителей и, таким образом, подняла цену на свои газ и нефть.

Также Зеленский считает, что России не нужны независимые Европа и Италия, ведь РФ хочет продавать свои ресурсы другим странам и не иметь конкурентов. Кроме того, президент Украины сказал, что если итальянцы сейчас не хотят платить, придется за это платить их детям.

"Вы платите за свою свободу, а не за Украину", – говорит Зеленский.

Ведь если итальянцы не откажутся от российских энергоресурсов, то Россия будет влиять и шантажировать власть в Италии.

Видео с эмоциональным разговором президента Украины можно посмотреть ниже, тайм код 39:55:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия перестала поставлять газ в Италию из-за юридических нюансов.

Также "Комментарии" писали о том, что новый итальянский лидер поддерживает Украину.



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Источник: https://www.youtube.com/user/PresidentGovUa
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