Зеленский эмоционально отреагировал на вопросы итальянского журналиста (ВИДЕО)

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Slava Kot
Владимир Зеленский дал обширное интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. В ходе беседы с журналистом президент Украины озвучил несколько важных заявлений и эмоционально отреагировал на вопросы итальянца.
Зеленский дал интервью Corriere della Sera. Скриншот из Youtube канала Офиса президента Украины
Журналист популярного в Италии издания Corriere della Sera спросил Зеленского о том, почему во время энергетического кризиса итальянские граждане должны платить за газ столь высокую цену.
Журналист говорит, что многие итальянцы задают себе вопрос:
Зеленский на такой вопрос отреагировал эмоционально и пытался объяснить, что это не зависит от Украины. Президент отмечает, что Россия еще год до вторжения в Украину спровоцировала дефицит энергоносителей и, таким образом, подняла цену на свои газ и нефть.
Также Зеленский считает, что России не нужны независимые Европа и Италия, ведь РФ хочет продавать свои ресурсы другим странам и не иметь конкурентов. Кроме того, президент Украины сказал, что если итальянцы сейчас не хотят платить, придется за это платить их детям.
Ведь если итальянцы не откажутся от российских энергоресурсов, то Россия будет влиять и шантажировать власть в Италии.
Видео с эмоциональным разговором президента Украины можно посмотреть ниже, тайм код 39:55:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия перестала поставлять газ в Италию из-за юридических нюансов.
Также "Комментарии" писали о том, что новый итальянский лидер поддерживает Украину.
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