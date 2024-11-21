Зеленский эмоционально отреагировал на обращение Путина и обратился к партнерам

Президент отметил, что Путин уже второй раз за год демонстрирует серьезное обострение конфликта, на этот раз испытав новую баллистическую ракету, которая нанесла удар по Днепру – одному из крупнейших городов Украины. Зеленский подчеркнул, что это не только акт агрессии, но и серьезное нарушение Устава ООН.

"Путин ударил по нашему городу Днепру – одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение. Северной Корее до войны против Украины – контингента по меньшей мере 11 тысяч солдат", — указывает глава государства.

Глава государства подчеркнул, что действия Путина полностью игнорируют призывы мирового сообщества к прекращению войны. По словам Зеленского, диктатор пренебрегает позицией таких стран как Китай, Бразилия, США, европейские государства и других партнеров, и продолжает затягивать войну, которая продолжается уже более тысячи дней.

Зеленский также подчеркнул, что сегодняшний удар баллистической ракетой является очередным доказательством нежелания России завершать конфликт мирным путем. Президент подчеркнул, что Украина имеет полное право использовать дальнобойное оружие в соответствии с международным правом, ведь это реализация права на самооборону.

"Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин лжет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не в первый раз применяем это оружие. И имеем на это полное право в соответствии с нормами международного права; И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские "шахеды", когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну дольше – он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет возобновления мира", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество должно решительно реагировать на агрессию России. Он отметил, что Путин проверяет решимость международных партнеров и отсутствие сильной реакции лишь поощряет его к продолжению агрессивных действий.

"Настоящий мир возможен только через силу. Мир должен заставить Россию понять цену ее агрессии, ведь без давления она будет продолжать наносить удары, угрожать и дестабилизировать ситуацию не только в Украине, но и во всем мире", — добавил Зеленский.

Завершая обращение, Зеленский призвал действовать во имя мира, подчеркивая, что только конкретные действия способны остановить агрессора. "Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него", – резюмировал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал, какой будет месть РФ странам, давшим разрешение Украины бить по России