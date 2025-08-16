logo

BTC/USD

117693

ETH/USD

4457.25

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский едет к Трампу говорить о деталях завершения войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский едет к Трампу говорить о деталях завершения войны

Президента ждет непростой, но откровенный разговор в Белом доме

16 августа 2025, 10:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел длительный и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сначала разговор состоялся один на один, а затем с участием европейских партнеров Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил украинский президент.

Зеленский едет к Трампу говорить о деталях завершения войны

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом – около часа.

Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины работать максимально продуктивно ради мира и поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

По словам украинского лидера, ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне глав государств в этом формате.

Президент также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.

Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.

Владимир Зеленский сообщил, что детали по завершению войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, который до 2022 года возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности и остается одним из самых уважаемых экспертов в мире в вопросах внешней политики, высказал убеждение, что встреча на Аляске закончилась безоговорочным успехом российского диктатора Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в сообщении в сети X (Twitter).

Также издание "Комментарии" сообщало – трехсторонняя встреча президентов США, Украины и России может завершить войну до Рождества. Без переговоров США могут усилить давление на РФ и ряд стран. Такое мнение в эфире Fox News высказал сенатор США Линдси Грэм.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15649
Теги:

Новости

Все новости