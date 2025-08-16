Зеленский едет к Трампу говорить о деталях завершения войны

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел длительный и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Сначала разговор состоялся один на один, а затем с участием европейских партнеров Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил украинский президент.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом – около часа.

Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины работать максимально продуктивно ради мира и поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи Украина – США – Россия.

По словам украинского лидера, ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне глав государств в этом формате.

Президент также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.

Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.

Владимир Зеленский сообщил, что детали по завершению войны и убийств будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.

