Зеленский досрочно завершает визит в Канаду: какая причина

Глава украинского государства Владимир Зеленский досрочно завершает свой визит в Канаду после ночного массированного обстрела Киева, который произошел 17 июня. Об этом сообщает CBC News.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Ссылаясь на источники в украинской делегации издание отмечает, что глава государства вернется в Киев сразу после завершения переговоров в Кананаскисе. При этом запланированная пресс-конференция в Калгари отменена.

Еще одной причиной сокращения визита стало решение президента США Дональда Трампа не участвовать во вторничной части программы.

16 июня в канадской провинции Альберта начался саммит G7 с участием лидеров США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, ЕС и Великобритании. Основными темами стали война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 и возвратился в Вашингтон.

Украинский политолог Вадим Денисенко считает, что с высокой долей вероятности президента США Дональда Трампа предупредили о массированной атаке россиян на Киев. И здесь не имеет большого значения, кто это сделал – россияне или американская разведка. Факт остается фактом. Политолог обратил внимание, что последние два месяца Украина, европейцы и ряд республиканцев давили на Дональда Трампа, чтобы он, наконец, жестко выступил против россиян. Этот раунд, к сожалению, остался за Путиным, а на саммите "Большой семерки" сразу после обстрела россиян – тема санкций стала бы главной. Трамп не хочет принимать никаких решений, поэтому он решил уехать.



