Зеленский что-то знает: президент рассказал, сколько украинцам осталось ждать мирное время

Есть все основания утверждать, что мирное время для Украины может наступить уже в следующем году. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью рейтинговому изданию "Politico".

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время", — сказал Зеленский в заранее записанном видео после того, как его назвали самым влиятельным человеком в Европе во время ежегодного гала-рейтинга Politico.

Глава украинского государства поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это №1", — добавил президент.

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Также издание "Комментарии" сообщало — в традиционном обращении 7 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники освободили 1888 населенных пунктов, но еще столько же находятся под российской оккупацией. Он также акцентировал внимание на зверствах РФ (та продолжает целенаправленно истреблять мирное население), важности трибунала над страной-агрессором, говорил о ситуации на фронте, в энергетике, коснулся решения Верховного суда Франции, который оставил в силе решение о выплате украинскому "Ощадбанку" $1,5 млрд Россией (процесс тянулся еще с 2015 года). Как в обозримом будущем может развиваться ситуация на всех фронтах, включая собственные военные, дипломатический, экономический? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.





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