Зеленский безотлагательно подписал три важных закона: детали

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал три закона, переданные Верховной Радой: множественное гражданство, трибунал для России и выход из Оттавской конвенции.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

15 июля Зеленский сообщил о безотлагательном подписании трех важных документов. По словам президента, эти законы направлены на укрепление государственности, международную правовую поддержку и усиление обороноспособности Украины.

Закон о множественном гражданстве

Принятие закона о множественном гражданстве позволяет миллионам украинцев за границей легально сохранять связь с родиной.

"Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа – миллионов украинцев на всех континентах, а также представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной", — подчеркнул Зеленский.

Трибунал для России

Президент ратифицировал международное соглашение о создании Специального трибунала, занимающегося преступлением агрессии России. Этот трибунал должен стать правовым инструментом для привлечения руководства РФ к ответственности за войну против Украины.

"Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России", — подчеркнул президент.

Выход из Оттавской конвенции

Зеленский также подписал решение о приостановлении действия для Украины Оттавской конвенции, ограничивающей использование противопехотных мин. По его словам, этот шаг необходим для достижения паритета в вооружении в войне с РФ, ведь Россия никогда не являлась участницей конвенции и не соблюдает никаких международных правил в этой сфере.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто может получить множественное гражданство.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД Украины заявил об историческом дне, который показывает, что Путина будет ждать правосудие за войну в Украине.