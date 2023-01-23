Законопроект №5655 ждет президентское вето

Об этом заявила советница главы Ассоциации городов Украины (АМУ), народный депутат VII и VIII созывов, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця" Оксана Продан в Facebook, пишут "Комментарии".



Советница главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан

"На этой неделе ожидается вето на "разрушающий" законопроект №5655. Сегодня ровно 40 дней, как едва протянутый в Парламенте скандальный законопроект 5655 ждет вето Президента. И Президент свое слово вчера сказал: "Эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены. То, что касается отношений между центральной властью и регионами". Следовательно, на этой неделе местное самоуправление получит вето на 5655, которого ожидает с прошлого года. Уверены, что Президент, после своего заявления, это вето наложит", — отметила Продан.

Советник главы АГУ заявил, что наложение вето на скандальный законопроект уменьшит количество поводов для обвинений чиновников в коррупции. Это решение требовали многие местные советы и обращались с соответствующей просьбой к Гаранту Конституции.

"Вето нужно не только местному самоуправлению, архитекторам и общественности, но и центральным властям, чтобы минимизировать коррупционные поводы. Уже время на 40 день помянуть этот разрушительный закон и в течение недели отправить его в свалку. Навсегда. Президент обещал неделю новостей. Вето на 5655 – одна из таких", — подчеркнула Оксана Продан.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" 13 декабря. 19 декабря он был передан уже на подпись Президенту. В то же время, более 42 000 украинцев подписали петицию к главе государства с просьбой применить право вето к градостроительному закону. Подобные обращения подписали более 1000 депутатов местных советов, десятки общественных организаций и представители ведущих СМИ.

Как писали "Комментарии", критика законопроекта 5655 о градостроительной реформе со стороны представителей органов местного самоуправления может быть связана с нежеланием брать на себя ответственность за контроль над незаконными застройками и уничтожать коррупционные схемы в строительстве.

Читайте на портале "Комментарии", вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров убежден, что закон №5655 о реформе градостроительства позволит на уровне закона.



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