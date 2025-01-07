За год цифры изменились: сколько украинцев теперь доверяют Зеленскому

В декабре 2024 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли 39%. Остальные 9% ответили, что не могут определиться со своим отношением. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Хотя показатели доверия за год ухудшились, однако баланс доверия-недоверия остается положительным +13%", — говорится в сообщении.

Социологи выяснили, что в конце 2023 года 77% украинцев доверяли президенту, но к февралю 2024 года доверие снизилось до 64%, а к маю 2024 года — до 59%. Доля тех, кто не доверяет, выросла за указанный период с 22% до 36%.

К октябрю 2024 года ситуация стабилизировалась, однако между октябрем и декабрем 2024 года уровень доверия вновь начал снижаться, хотя за счет не столько тех, кто не доверяет, а тех, кто имеет неопределенное отношение к президенту.

"То есть между октябрем и декабрем выросла прежде всего неопределенность, а не недоверие", — говорится в сообщении КМИС.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — около 5% опрошенных украинцев готовы отдать диктатору Путину четыре украинских области, такую статистику озвучил руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в интервью BBC News.

При этом подчеркнул, если вопрос сформулировать иначе, то эта цифра может вырасти до 10%, потому что сюда могут присоединиться люди, которые поддерживают немедленное завершение войны любым путем, только бы перестали стрелять.

Социолог объяснил, что это люди из когорты "моя хата с краю". А вот воевать до полной победы готовы от четверти до трети опрошенных. И это действительно огромный процент — подчеркнул социолог Антипович.



