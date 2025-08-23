Война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Зеленский

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.
Украинский лидер также отметил, что он своей позиции не меняет и готов к отрытому диалогу без предварительных условий с российским президентом Владимиром Путиным.
Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.