Война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Зеленский
НОВОСТИ

Война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Зеленский

Во время разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Зеленский акцентировал, что Россия, по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны

23 августа 2025, 15:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины.

Война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна", — отметил Зеленский.

"Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", — добавил он.

Владимир Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.

Украинский лидер также отметил, что он своей позиции не меняет и готов к отрытому диалогу без предварительных условий с российским президентом Владимиром Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — 22 августа позади, но обещанной ранее президентом США Дональдом Трампом встречи между ним, Зеленским и Путиным так и не состоялось. Между тем, во время общения с представителями СМИ президент Владимир Зеленский заявил, что он подтверждает, что готов к двусторонней встрече с Владимиром Путиным. Но, если Россия и дальше намерена увиливать от принятия решения по встрече, то должна быть сильная реакция США. При этом президент подчеркнул, что будет справедливо, если данная встреча пройдет в нейтральной Европе, но никак не в Москве. К слову, в Кремле продолжают "играть в дипломатию", заявляя, что сама по себе встреча возможна, но после решения всех вопросов, то есть, не в ближайшей перспективе. Возможна ли эта встреча? Почему этот вопрос активно обсуждается, но при этом нет никакого продвижения в его решении? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




