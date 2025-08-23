Война в Украине: с каким призывом к Глобальному Югу обратился Зеленский

Глава украинского государства Владимир Зеленский в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой призвал страны Глобального Юга подтолкнуть РФ к завершению войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Говорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по его просьбе. Проинформировал о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом (США Дональдом — ред.) Трампом в Вашингтоне. Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна", — отметил Зеленский.

"Впрочем, видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", — добавил он.

Владимир Зеленский также отметил, что в ходе разговора с Рамафосой лидеры стран обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.

Украинский лидер также отметил, что он своей позиции не меняет и готов к отрытому диалогу без предварительных условий с российским президентом Владимиром Путиным.

