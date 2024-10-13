Военные КНДР воюют на стороне РФ: Зеленский сделал жесткое заявление

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в конце 963 дня войны сообщил о росте сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которая теперь охватывает не только передачу оружия, но и военных из КНДР. Он подчеркнул, что это новый уровень поддержки, который Россия получает от Пхеньяна.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта", – отметил президент.



Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в большей международной поддержке, особенно в военной сфере, чтобы эффективнее противостоять агрессору. Он отметил, что предоставление Украине более дальнобойного оружия и увеличение поставок военной техники поможет усилить давление на Россию, что является критическим для сдерживания агрессии и предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Президент подчеркнул, что настоящий мир может быть достигнут только с помощью силы, и выразил надежду на скорейшее принятие решений по поддержке Украины со стороны международных партнеров. Следующая неделя будет посвящена активной работе с партнерами и лидерами для обеспечения необходимой помощи для фронта.

"Вся следующая неделя будет посвящена работе с нашими партнерами – ради такой силы, ради настоящего мира. Команды будут работать. Будет работа и с лидерами тоже. Очень рассчитываем на то, что принятие решений не заставит себя ждать", – говорится в заявлении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский после встречи с Шольцом рассказал, что будет победой для Украины

