Власти стали театром одного актера: Зеленского жестко разнесли за системный кризис в стране

Во власти Владимира Зеленского сформировалась серьезная управленческая проблема, которая все больше влияет на качество государственных решений. Такую оценку дал политолог Виктор Бобиренко, комментируя публикации о кадровом кризисе Банковой и дефиците людей, которым президент полностью доверяет.

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По словам эксперта, говорить о случайном отборе чиновников неправильно. По его мнению, в окружении Зеленского действуют вполне конкретные критерии, однако они не всегда отвечают требованиям эффективного государственного управления.

"У Зеленского есть очень четкие критерии отбора людей в команду. Первый – личная преданность, причем безграничная. Человек должен быть готов выполнять поручения президента и не подвергать сомнению его решение. Второй критерий – не иметь собственных политических амбиций и не выходить за пределы отведенной роли. Если человек еще и профессиональный – это уже дополнительный бонус", – отметил Бобиренко.

Политолог отмечает, что для эффективной власти этого недостаточно. Глава государства должен уметь подбирать сильных специалистов, правильно распределять между ними полномочия и разрешать команде спорить с ним, когда это необходимо.

По мнению Бобиренко, именно дефицит внутренней дискуссии создает риск ошибочных решений. Если чиновник понимает, что критика президента может стоить ему должности, он вынужден адаптироваться, а не отстаивать профессиональную позицию.

"Настоящая сила руководителя состоит в том, чтобы собрать вокруг себя не молчаливых исполнителей, а сильных людей, которые могут возразить, предложить другой вариант и взять ответственность. Когда же главным условием становится лояльность, система постепенно теряет профессионалов, а управленческий кризис только усугубляется", – объяснил политолог.

Он также считает опасной излишнюю концентрацию политических решений вокруг президента. При такой модели государственные институты становятся зависимыми от узкого круга людей, а кадровые ошибки сразу превращаются в системные проблемы.

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