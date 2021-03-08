Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта

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Мокрик Анастасия
В Международный женский день президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин с праздником. Им он посвятил трогательный пост на своей странице в Facebook.
Президент Владимир Зеленский поздравил всех женщин с 8 марта - фото: из открытых источников
Владимир
Зеленский отметил, что 8 марта — это праздник победы женщин над
неравенством и несправедливостью. То
есть над теми времена, когда было принято считать, что женщины – это слабый
пол. Президент назвал это ложным стереотипом. Ведь сегодня женщины защищают
Украину на фронте, противодействуют
COVID-19, делают открытия в мире
науки, участвуют в развитии страны, выступают на больших сценах и на
крупнейших спортивных аренах планеты. И это далеко не весь список.
"Неправильно
говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы не только
сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и
горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все
эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной", — пишет на своей странице президент.
Также глава
государства пожелал всем женщинам всегда достигать своих целей, менять мир вокруг себя, никогда не прекращать
мечтать, вдохновляться и вдохновлять. По
его мнению, именно женщины делают мужчин личностями, когда те находятся рядом с
ними.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям про ТОП-5 лучших фильмов, которые отлично подойдут к просмотру на 8 Марта, а также о рецепте невероятно вкусного и простого десерта к 8 марта от шеф-повара.
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