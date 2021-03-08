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Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта

Президент опубликовал поздравление в социальной сети

сегодня, 15:00
Автор:

Мокрик Анастасия

В Международный женский день президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех женщин с праздником. Им он посвятил трогательный пост на своей странице в Facebook.

Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта

Президент Владимир Зеленский поздравил всех женщин с 8 марта - фото: из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что 8 марта — это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. То есть над теми времена, когда было принято считать, что женщины – это слабый пол. Президент назвал это ложным стереотипом. Ведь сегодня женщины защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, делают открытия в мире науки, участвуют в развитии страны, выступают на больших сценах и на крупнейших спортивных аренах планеты. И это далеко не весь список.

"Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной", — пишет на своей странице президент.

Также глава государства пожелал всем женщинам всегда достигать своих целей,  менять мир вокруг себя, никогда не прекращать мечтать, вдохновляться и вдохновлять.  По его мнению, именно женщины делают мужчин личностями, когда те находятся рядом с ними. "Без вас мы просто биологические существа. С вами — люди и личности", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта - фото 2

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям про ТОП-5 лучших фильмов, которые отлично подойдут к просмотру на 8 Марта, а также о рецепте невероятно вкусного и простого десерта к 8 марта от шеф-повара.




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Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2767671826816509
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