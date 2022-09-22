Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира с пятью пунктами на заседании ООН (ВИДЕО)

В ночь с 21 на 22 сентября прошло заседание Генеральной ассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на выступление, где он объявил украинскую формулу мира с пятью пунктами. Об этом сообщает официальный канал Офиса Президента в Telegram.



Владимир Зеленский озвучил украинскую формулу мира на заседании ООН. Фото из открытых источников

Украинский лидер заявил, что хочет настоящего и справедливого наказания для Российской Федерации за то, что она поступила с украинским народом. В ходе обращения в Генеральную ассамблею ООН Зеленский представил пять пунктов создания крепкого мира. Но отверг любые идеи о нейтралитете Украины. Также президент подчеркнул, что отвергает все предложения, кроме предлагаемых Украиной.

Итак, украинский глава предложил и озвучил следующие пункты формулы мира:

1. Наказание агрессора;

Наказание агрессора; 2. Защита жизни;

Защита жизни; 3. Восстановление безопасности и территориальной целостности

Восстановление безопасности и территориальной целостности 4. Гарантии безопасности

Гарантии безопасности 5. Решимость

После перечня всех пунктов Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к миру, но только если он будет справедлив и честен.

В ходе речи президент Украины заявил, что все хотят мира, кроме России

Украина желает мира. Европа хочет мира. Мир хочет мира. И мы увидели, кто единственный хочет войны – сказал Владимир Зеленский в своем обращении к представителям ООН.

После своей речи большинство представителей разных стран в ООН долго аплодировали украинскому лидеру стоя. В то время как делегация Российской Федерации продолжала оставаться сидеть на своих стульях.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что удалось вернуть 215 защитников Украины из российского плена.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден подверг критике Россию в ООН.





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