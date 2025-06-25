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Владимир Зеленский на саммите НАТО впервые за войну оделся в классику (ВИДЕО)

Президент Украины сменил хаки на классическую одежду для саммита НАТО

25 июня 2025, 11:13 comments6643
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Недилько Ксения

Глава украинского государства Владимир Зеленский для саммита стран НАТО в Гааге впервые за всю войну избрал классическую одежду вместо цветов хаки.

Владимир Зеленский на саммите НАТО впервые за войну оделся в классику (ВИДЕО)

Лидеры стран мира на саммите НАТО

В то время как лидеры всех государств оделись в классические костюмы с белыми рубашками и галстуками, Владимир Зеленский тоже выбрал для саммита классические брюки, черную рубашку и пиджак, который затем заменил милитаризованную куртку, чем все же напомнил, что в Украине идет полномасштабная война.

Известно, что на официальных встречах президент Украины надевает наряды из капсульной коллекции, которую специально для Владимира Зеленского разработал украинский дизайнер мужской одежды Виктор Анисимов.

Коллекция состоит из классических рубашек, гольфов, футболок, френчей и курток. Цель дизайнера была сохранить напоминание о военной форме, но сделать наряд более официальным, сдержанным и функциональным. Все вещи исполнены в черном цвете.

На встрече на полях саммита лидеров стран НАТО, которая проходит в Гааге 24-25 июня, Владимир Зеленский надел куртку, льняную рубашку и брюки. О войне в Украине напоминает тактическая черная обувь вместо классических ботинок, которые традиционно носят официальные лица на публичных событиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на специализированных онлайн-платформах принимаются ставки на то, появится ли президент Украины Владимир Зеленский в костюме.

Согласно данным, опубликованным на сайте рынка прогнозов Polymarket, большинство пользователей пока не верят в кардинальное изменение стиля главы государства до конца месяца. Лишь 7% сделавших ставку считают, что Зеленский наденет костюм. Стоит напомнить, что сам президент ранее отмечал, что вернется в официальную одежду уже после завершения войны.



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