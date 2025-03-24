Владимир Зеленский на обложке TIME: «Конец игры»

Глава украинского государства Владимир Зеленский дал интервью журналу TIME и показал картины, висящие у него в кабинете.

Зеленский перед двумя картинами, висящими в комнате за его кабинетом. Фото: Саша Маслов для TIME

На обложке TIME на фоне фото Зеленского написано "The Endgame", что в дословном переводе означает "конец игры".

Президент Украины показал некоторые висящие в его кабинете картины.

"У нас не было много времени на ремонт, особенно последние несколько лет", — говорит он, имея в виду войну. Лишь в глубине его комнат, по украинской версии Resolute Desk, есть пространство, которое для Зеленского кажется родным — небольшая комната с односпальной кроватью и набором картин, которые он сам выбрал. Они не музейные экспонаты. На местном рынке подобные могут стоить максимум несколько сотен долларов. Но они важны для президента из-за того, что представляют.

На висящей над его кроватью изображен русский военный корабль, тонущий в Черном море. Вероятно, о крейсере "москва". Однако TIME эту картину не показал.

На другом изображены украинские войска, которые воюют на территории России. Третья, любимая картина Зеленского, показывает охваченный огнем Кремль. "Каждая о победе"— говорит он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент США Дональд Трамп выразил возмущение из-за нового портрета в Капитолии штата Колорадо. Об этом он написал в Truth Social, сообщает портал "Комментарии".

Трамп сказал, что он предпочел бы не иметь картины вообще, чем иметь сейчас существующую. Он также заявил, что многие жители Колорадо звонили к власти штата с просьбой изменить или снять ее. Стоит отметить, что портрет действительно немного далек от реальности. Художница изобразила президента с непропорциональным овалом лица, с довольно большими щеками и узкими глазами.