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В Украине ужесточили штрафы за создание пожарной ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский принял более жесткие меры к гражданам, которые создают пожарную ситуацию

сегодня, 09:00
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил увеличение штрафов для граждан, нарушающих требования пожарной безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

В Украине ужесточили штрафы за создание пожарной ситуации

Пожары в Украине: власть усилила штрафы за создание пожарной ситуации. Фото: poglyad.tv

Штрафы для поджигателей возрастут с 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен. Для граждан, которые спровоцировали пожар и причинили вред здоровью человека или повредили имущество, предусматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1000 до 4020 необлагаемых минимумов доходов граждан. Наказания могут заменить исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением/лишением свободы на срок до трех лет.

Если нарушение требований пожарной безопасности привело к серьезному повреждению имущества или к смерти других людей, гражданина могут лишить свободы на срок от трех до восьми лет.

Кроме того, была усилена ответственность за создание препятствий в деятельности уполномоченных должностных лиц в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок. Человек, который будет препятствовать ранее упомянутым службам, должен выплатить штраф на сумму от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, что ранее в Верховной Раде рассматривали законопроект №5166 о том, чтобы штрафовать за изображение Украины без оккупированных территорий. Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект за основу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, могут ли штрафовать родителей за невакцинированных детей в школе. Ответ за вопрос ищите здесь.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/glava-derzhavi-pidpisav-zakoni-sho-posilyuyut-vidpovidalnist-67989
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