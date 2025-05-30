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В Украине отменили День защиты детей 1 июня

Зеленский отменил празднование Дня защиты детей в Украине 1 июня

сегодня, 10:37
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Недилько Ксения

В Украине больше не будут отмечать День защиты детей 1 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ №355/2025.

В Украине отменили День защиты детей 1 июня

Иллюстративное фото

"С целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета Украины, усиления и объединения усилий международного сообщества, направленных на защиту прав и лучших интересов ребенка, реализации положений Конвенции о правах ребенка постановляю:

1. Установить в Украине День защиты детей, который отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка – 20 ноября.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 30 мая 1998 года № 568/98 "О Дне защиты детей".

3. Настоящий Указ вступает в силу дня его опубликования", – говорится в документе.

В Украине отменили День защиты детей 1 июня - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены искать безопасное место за границей. Одна из них украинская дизайнер Ольга Яровинская, сбежавшая от войны в Грузию. Однако, по ее словам, эта страна не самое лучшее место для переезда с детьми.

Ольга Яровинская избрала Грузию, как временное убежище из-за наличия квартиры в стране. Однако, несмотря на фактор собственного жилья, негативные факторы перевесили, и украинка уехала из страны вместе с детьми.

По ее словам, основной проблемой в Грузии стала слабая медицина для детей, а дополнительными трудностями оказались языковой барьер и отсутствие доступного образования на украинском или понятном иностранном языке.

"Мы уехали из Грузии уже в июне 2022, потому что не подошел уровень медицины — мой старший сын заболел, но в детской больнице было только одно отделение для всех, независимо от диагноза, что увеличивало вероятность заболеть еще чем-то", — рассказала украинская беженка.

В конце концов Ольга решила переехать в Чехию. По ее словам, она и ее семья получили от такого больше преимуществ, чем у Грузии. Украинка смогла быстро выучить чешский и получила новую работу.



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