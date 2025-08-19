«В США плакатами призывали Зеленского надеть костюм»: что известно

Российские Telegram-каналы распространяют фейк, якобы в Вашингтоне перед встречей Зеленского с Трампом вывесили баннер с призывом к президенту Украины надеть костюм". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Там отмечают, что на самом деле изображение отредактировано. Как установили фактчекеры StopFake, на здании в Вашингтоне висел баннер с другим текстом:

"Выздоравливай скорее, Биг Боллз. Спасибо Трампу, любим DOGE".

Баннер посвящен 19-летнему программисту Эдварду Користайну (псевдо "Биг Боллз"), экс-сотруднику DOGE (Департамент эффективности правительства США), на которого 3 августа 2025 года совершено нападение при попытке угона авто (источник).

" К Зеленскому баннер никакого отношения не имеет. Президент был в костюме, а журналист Брайан Гленн извинился за предыдущие шутки и признал, что Зеленский выглядит великолепно. Цель фейка – унизить украинское руководство через поддельное фото ", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ранее Белый дом тайно спрашивал украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Трампом в Овальном кабинете в понедельник, сообщили Axios два источника, имеющих непосредственную информацию.

Форма одежды Зеленского стала проблемой накануне его предыдущей встречи с Трампом в Овальном кабинете в марте, переросшей в дипломатическое фиаско. Тогда Трампу не понравилась военная одежда Зеленского. Он сделал саркастическое замечание — "он сегодня очень хорошо одет" — когда приветствовал его в Западном крыле.