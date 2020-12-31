В сеть попало новогоднее обращение Зеленского

В социальные сети попало новогоднее поздравление главы украинского государства Владимира Зеленского с наступающим новым 2021 годом. Именно его будут транслировать за 15 минут до начала нового десятилетия. Команда нынешнего президента решила отличиться от предыдущих и создала видеообращение в новом формате. В нем Зеленский обращается к маленьким украинцам как к символу будущего Украины. Видеоролик получился, действительно, трогательным. Зеленский вспомнил все ключевые события этого года, как позитивные, так и негативные, радостные и грустные. А его слова сопровождались кадрами тех самых моментов, за которые рассказывает президент.





Ранее "Комментарии" писали о том, что мы не первая страна, которая вступит в новое десятилетие. Перед нами есть ряд стран, которые уже это сделали. Самыми первыми там оказались граждане страны Кирибати в западной части Тихого океана. Там 2021 пришел, когда в Киеве был полдень. Следующий на очереди остров Чатем, Новая Зеландия. Затем 2021 прошагает на Камчатку и Анатырь. В 14.30- 15.00 по украинскому времени он наступит в Австралии. В 17.00 — в Стране Восходящего солнца и обеих Кореях и направляется в азиатские страны, через 2 часа окутает Индонезию, Индию и Непал.

Кроме того, портал опубликовал видеообращения всех президентов независимой Украины. Вот уже 29 лет мы продолжаем слушать наших президентов, которые коротко и торжественно отчитываются достижения минувшего года. И даже не замечаем, что в той или иной степени слова глав государства схожи между собой, как будто писались под копирку с небольшими лишь изменениями.







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