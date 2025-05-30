«В пресс-службе Зеленского требуют не снимать его рядом с высокими политиками»: что известно

Во время одного из эфиров пропагандистского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" прозвучало заявление, что якобы немецкие журналисты издеваются над требованием прессслужбы президента Украины Владимира Зеленского не снимать его рядом с высокими политиками. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где отмечают, что это очередной фейк.

Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: сайт Президента Украины

"На самом деле: эта история — вымысел, не имеющий никаких подтверждений. В немецкоязычных медиа нет ни одного упоминания о подобных "требованиях" или реакции журналистов. Документ, якобы насмешивший медиа, вообще появился раньше — во время визита Зеленского в Турцию, а не в Германию. И даже тогда его распространило пророссийское издание "Донбасс сегодня", а указанные дата и место были сфальсифицированы: Зеленский в этот день находился не в Стамбуле, а в Анкаре", – отмечают в Центре.

Американское издание Lead Stories обратилось за комментарием в посольство Украины в США, и там официально заявили: "Эти рекомендации — фейк".

Еще абсурднее эта выдумка выглядит в контексте визита в Германию: у канцлера Фридриха Мерца рост 198 см и спокойно появился с Зеленским на общих фото. Никаких запретов или ограничений не было.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская пропаганда распространяет фейк о том, что якобы украинские военные не выпускают мирных жителей из Константиновки в Донецкой области, якобы чтобы прикрываться ими как "живым щитом".