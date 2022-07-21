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В ОП рассказали, как себя чувствует Зеленская после встречи с Байденом

Для получения допуска в Белый дом требуется обязательное прохождение тестирования на COVID-19

сегодня, 23:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Жена президента Зеленского и первая леди Украины, недавно встречавшаяся с инфицированным Байденом, пройдет повторный тест на COVID-19. Об этом сообщили в Офисе президента .

В ОП рассказали, как себя чувствует Зеленская после встречи с Байденом

Недавно Елена Зеленская встретилась с Байденами (facebook.com/olenazelenska.official)

В сообщении говорится, что перед встречей с лидером Америки Джо Байденом и его супругой Джилл Байден первая леди Украины и другие члены украинской делегации уже сдали обязательный тест на коронавирус.

Но после сообщения о том, что Джо Байден заболел коронавирусом, Елена Зеленская еще раз сдаст тест на ковид.

Также в Офисе президенты рассказали, что первая леди Украины чувствует себя хорошо.

"Чувствует себя хорошо. Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу", — поделились в ОП.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Байден заболел коронавирусом. Президент Америки Джо Байден заболел коронавирусом. Тест с положительным результатом президент США получил сегодня утром. В сообщении говорится, что политик испытывает легкие симптомы. После того, как лидер Америки получил положительный тест на коронавирус, он изолировался в Белом доме. Джо Байден уже дважды ревакцинирован. Политик не отменит все свои запланированные встречи и продолжит работать онлайн через Zoom. Известно, что в прошлый раз Джо Байден делал тест на COVID во вторник, тогда его результат оказался отрицательным.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленская жестко высказалась о Путине , назвав того маньяком, который мстит всему миру. Зверства, устраиваемые российскими военными в Украине, могут говорить только о том, что дома в России к ним относятся также бесчеловечно.



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Источник: https://t.me/OP_UA/7113
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