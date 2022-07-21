В ОП рассказали, как себя чувствует Зеленская после встречи с Байденом

Жена президента Зеленского и первая леди Украины, недавно встречавшаяся с инфицированным Байденом, пройдет повторный тест на COVID-19. Об этом сообщили в Офисе президента .

Недавно Елена Зеленская встретилась с Байденами (facebook.com/olenazelenska.official)

В сообщении говорится, что перед встречей с лидером Америки Джо Байденом и его супругой Джилл Байден первая леди Украины и другие члены украинской делегации уже сдали обязательный тест на коронавирус.

Но после сообщения о том, что Джо Байден заболел коронавирусом, Елена Зеленская еще раз сдаст тест на ковид.