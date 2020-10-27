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В окружении Зеленского два случая COVID-19

COVID-19 добрался до Андрея Смирнова и Юлии Ковалив

сегодня, 13:29
Автор:

Владимир Лавский

Во вторник, 27 октября, стало известно, что заместили руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив и Андрей Смирнов заразились COVID-19. Об этом сообщает портал "LIGA.Net" со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель. 

В окружении Зеленского два случая COVID-19

По словам Мендель, оба чиновника на данный момент пребывают на самоизоляции. Данных о самочувствии политиков она не стала раскрывать. Ранее сама Ковалив на своей странице в Фейсбуке подтвердила, что вирус зафиксирован у ее мужа и детей, которые чувствуют себя хорошо и находятся под присмотром врача. 

По словам другого источника из Офиса президента, глава департамента также сдавал тест на COVID-19 и он дал отрицательный результат. 

Как ранее сообщали "Комментарии", за последние сутки в Украине зафиксировано 6 677 новых случаев заражения COVID-19.

В тройку лидеров по темпам распространения коронавируса в этот раз вернулся Киев. Covid-19 подтвердили еще у 525 жителей столицы. И все же забрать таким образом пальму первенства у Харьковской области не удалось. Это, как и прежде, регион, который инфекция поражает сильнее всего. За вчера там обнаружили еще 556 больных. 



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