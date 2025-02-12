В Офисе Президента раздавались выстрелы: Зеленский рассказал о покушении на него (ВИДЕО)

Владимир Зеленский признался, что его пытались убить, а в здании Офиса президента раздавались выстрелы, в результате которых погибли люди. В то же время Кремль выдвигал жесткие ультиматумы, пытаясь принудить Украину к капитуляции. Об этом Президент Украины рассказал в интервью The Guardian.

Владимир Зеленский на интервью The Guardian.. Фото из открытых источников

Российские ультиматумы и давление на Киев

Владимир Зеленский в интервью поделился воспоминаниями о первых днях Великой войны. По его словам, Россия выдвигала жесткие требования через посредников и пыталась навязать напоминающий Минские договоренности сценарий, но в еще более радикальном варианте. От Украины требовали денацификации, демилитаризации, признания русского языка государственным и официальной передачи территорий под контроль Кремля.

С чем пришли в этот раз они (русские – ред.). Когда они находились возле Киева и окружили Киев и оккупировали 50% нашего государства и что происходило? А происходило то, что они поставили ультиматум, он был похож на Минск (Минские договоренности — ред.), но он был еще жестче. То есть это понятно, что они хотели просто поставить ультиматум, чтобы мы изменили полностью нашим национальным интересам, – сказал Президент.

На вопрос журналиста, чувствовал ли он, что должен согласиться с условиями Кремля, президент ответил:

Я сказал смотрите это просто не может быть. Здесь нарушение прав людей, Украины, нашей конституции – это полная измена мы не пойдем на ультиматум Путина.

Покушение на убийство Зеленского

По словам Зеленского, на него оказывали давление с разных сторон. Ему звонили по телефону и говорили выезжать, кроме того, в начале полномасштабной войны его пытались убить.

Я сказал не буду уезжать. Было давление с разных сторон. Были люди, которые хотели убить и были выстрелы погибли некоторые люди здесь внутри нашего офиса. Были другие люди наши защищавшие. Была высадка десанта и т.д. Все это происходило и параллельно с этим были ультиматумы, они давили, и параллельно были звонки от разных людей, – вспомнил Владимир Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал не обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным безопасность Европы. По его словам, следует прекратить эти детские разговоры с главой Кремля.