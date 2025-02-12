В Офисе Президента раздавались выстрелы: Зеленский рассказал о покушении на него (ВИДЕО)

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Амбарцумян Анна
Владимир Зеленский признался, что его пытались убить, а в здании Офиса президента раздавались выстрелы, в результате которых погибли люди. В то же время Кремль выдвигал жесткие ультиматумы, пытаясь принудить Украину к капитуляции. Об этом Президент Украины рассказал в интервью The Guardian.
Владимир Зеленский на интервью The Guardian.. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в интервью поделился воспоминаниями о первых днях Великой войны. По его словам, Россия выдвигала жесткие требования через посредников и пыталась навязать напоминающий Минские договоренности сценарий, но в еще более радикальном варианте. От Украины требовали денацификации, демилитаризации, признания русского языка государственным и официальной передачи территорий под контроль Кремля.
На вопрос журналиста, чувствовал ли он, что должен согласиться с условиями Кремля, президент ответил:
По словам Зеленского, на него оказывали давление с разных сторон. Ему звонили по телефону и говорили выезжать, кроме того, в начале полномасштабной войны его пытались убить.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский призвал не обсуждать с российским диктатором Владимиром Путиным безопасность Европы. По его словам, следует прекратить эти детские разговоры с главой Кремля.
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