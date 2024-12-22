В Офисе Президента объяснили, почему Зеленский назвал Путина «долбо**бом»

На днях президент Украины Владимир Зеленский нецензурно высказался в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Таким образом президент Украины абсолютно четко зафиксировал психическое состояние российского диктатора.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы Украина".

"Субъект Путин не является президентом страны, он не является избранным президентом. Это авторитарный лидер. То, что он говорит, какие аналогии приводит — это говорит об извращенном психическом расстройстве. И, безусловно, президент Украины просто это фиксирует", — сказал он.

Подоляк добавил, что хотя выражение Зеленского не совсем является медицинским термином, но иначе охарактеризовать состояние Путина нельзя.

Советник руководителя ОП также объяснил, что таким образом президент Украины говорит всем партнерам, что российский диктатор не является дееспособным лицом и с ним нельзя о чем-то договариваться и подписывать.

"Что можно делать? Принуждать, принуждать и еще раз принуждать. Это единственные инструменты, которые действительно будут иметь существенное значение", – резюмировал он.

Напомним, на днях Путин на своей "прямой линии" призвал провести "высокотехнологичную дуэль". В частности, предложил Западу разместить системы ПВО в Киеве, чтобы попытаться перехватить российскую ракету "Орешник". В ответ на это, Зеленский на своей странице в Twitter назвал его долбо**бом.

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долбо**б", — написал президент Украины.