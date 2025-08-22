Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о реформировании своей структуры, что и предложил Владимиру Зеленскому. Об этом Ермак сообщил в своих соцсетях.

В Офис Президента зайдут военные: что известно

По его словам, в состав Офиса войдут прошедшие фронт военные, в том числе и добровольцы.

"Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное – НРАСТВЕННОСТЬ. Не все из них – кадровые военные, многие добровольцы ушли из гражданки. Кое-кто работал в успешных компаниях. И государство должно быть им благодарно", – подчеркнул Ермак.

Он сообщил, что сама идея реформирования аппарата ОП состоит в том, чтобы существенную численность работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.

"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею. Это справедливо. Ведь именно эти люди – мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом прошедшие войну люди. Они не ищут оправданий, они ищут решение как добиться результата", – отмечает глава Офиса.

В качестве примера он привел работу своего заместителя, полковника Павла Палисы, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"И это пример не только для государства. Бизнес, ИТ, культура – тоже должны брать ветеранов у команды. Это делает систему более сильной и справедливой", – подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина может допустить вариант заморозки войны с Россией в пределах линии боевого столкновения, а также готова признать де-факто потерянными ряд территорий. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.