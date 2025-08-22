Рубрики
Недилько Ксения
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о реформировании своей структуры, что и предложил Владимиру Зеленскому. Об этом Ермак сообщил в своих соцсетях.
В Офис Президента зайдут военные: что известно
По его словам, в состав Офиса войдут прошедшие фронт военные, в том числе и добровольцы.
Он сообщил, что сама идея реформирования аппарата ОП состоит в том, чтобы существенную численность работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий.
"Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею.
Это справедливо. Ведь именно эти люди – мерило чести, морали и преданности Украине. Я хорошо знаю, как меняется темп, когда рядом прошедшие войну люди. Они не ищут оправданий, они ищут решение как добиться результата", – отмечает глава Офиса.
В качестве примера он привел работу своего заместителя, полковника Павла Палисы, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Украина может допустить вариант заморозки войны с Россией в пределах линии боевого столкновения, а также готова признать де-факто потерянными ряд территорий. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.