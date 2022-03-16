logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытия неба над Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытия неба над Украиной

Президент призвал установить над Украиной бесполетную зону и предоставить стране авиацию и зенитно-ракетные системы для защиты

сегодня, 16:44
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США усилить санкционное давление на Москву, остановить российский террор и дать Украине системы С-300. Об этом глава украинского государства заявил, обращаясь по видеосвязи к Конгрессу США.

В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытия неба над Украиной

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский заявил, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно быть лидером страны, нужно быть лидером мира, который делает все возможное для установления мира. Поэтому нет никакого смысла жизни, если нет возможности остановить убийства и смерть.

Президент в очередной раз призвал США принять волевое решение и закрыть над Украиной небо, а также предоставить Киеву авиацию и зенитно-ракетные системы для надежной защиты. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня обращается за помощью к Западу, но при этом не просит слишком много.

По словам Владимира Зеленского, украинский народ просит всего лишь помочь стране, чтобы Москва перестала терроризировать мирные украинские города своими обстрелами. При этом президент уточнил, если Вашингтон считает, что это слишком большие просьбы, тогда этой просьбе есть альтернатива – США могут предоставить Украине оборонительные системы С-300. К тому же, во многом исход боя зависит от того, имеет та или иная страна самолеты.

Зеленский добавил, пока что американские самолеты находятся на американской земле и не могут выполнить свою важную миссию по защите Украины и Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в МВД рассказали, какой торг оккупанты могут устроить вокруг "ЛДНР" и, почему вновь стал актуальным проект "Новороссия".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GXjeMGbz5bU&ab_channel=GuardianNews
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!