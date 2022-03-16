В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытия неба над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США усилить санкционное давление на Москву, остановить российский террор и дать Украине системы С-300. Об этом глава украинского государства заявил, обращаясь по видеосвязи к Конгрессу США.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский заявил, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно быть лидером страны, нужно быть лидером мира, который делает все возможное для установления мира. Поэтому нет никакого смысла жизни, если нет возможности остановить убийства и смерть.

Президент в очередной раз призвал США принять волевое решение и закрыть над Украиной небо, а также предоставить Киеву авиацию и зенитно-ракетные системы для надежной защиты. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина сегодня обращается за помощью к Западу, но при этом не просит слишком много.

По словам Владимира Зеленского, украинский народ просит всего лишь помочь стране, чтобы Москва перестала терроризировать мирные украинские города своими обстрелами. При этом президент уточнил, если Вашингтон считает, что это слишком большие просьбы, тогда этой просьбе есть альтернатива – США могут предоставить Украине оборонительные системы С-300. К тому же, во многом исход боя зависит от того, имеет та или иная страна самолеты.

Зеленский добавил, пока что американские самолеты находятся на американской земле и не могут выполнить свою важную миссию по защите Украины и Европы.

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