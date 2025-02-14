В Мюнхене Зеленский отказался от соглашения с США по поводу полезных ископаемых: СМИ узнали, что произошло

Согласно этому документу США получили бы в собственность половину будущих минеральных ресурсов страны, однако украинский президент ответил на это предложение отказом. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на заявления представителей Конгресса.

"Несколько конгрессменов в Мюнхене рассказали мне, что делегация Конгресса США передала Зеленскому документ, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставлял США право на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался подписывать этот документ", — отметил журналист The Washington Post Джош Рогин в социальной сети.

Между тем, по данным агентства Reuters, во время встречи с американскими сенаторами в Мюнхене Зеленский выразил обеспокоенность условиями предложенного соглашения.

"Он почувствовал, что его безосновательно просят подписать документ, с которым у него не было возможности подробно ознакомиться", — сообщил один из источников агентства.

Также отмечается, что Украина представит собственное предложение, отвечающее нормам Конституции страны. Официальные украинские представители пока не комментировали эту ситуацию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр финансов США привез Украине соглашение . Украина получила Соглашение о партнерстве с Соединенными Штатами, которое охватывает экономическое сотрудничество между двумя государствами. В связи с этим событием в Киев прибыл министр финансов США Скотт Бессент. Об этом стало известно после встречи президента Владимира Зеленского с Бессентом.

Это первый проект соглашения, предложенный Соединенными Штатами для партнерства между странами. Кроме того, Зеленский обсудил с Бессентом вопросы гарантий безопасности, в частности, в контексте полезных ископаемых. Стоит отметить, что эта тема одна из ключевых, и президент даже принес на встречу карту с расположением полезных ископаемых.

