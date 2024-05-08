В ближайшие недели произойдут важные события: Зеленский раскрыл детали

В ближайшие недели в Украину с визитом прибудут иностранные партнеры и будут подписаны новые соглашения по гарантиям безопасности. Как передает портал "Комментарии", таким анонсом в ходе своего традиционного вечернего обращения к украинцам поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, сейчас готовятся встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели.

"Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства", — сказал президент.

По его словам, на такую же результативную активность Украины рассчитывает и со стороны партнеров.

Отметим, ряд западных стран уже подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. Этот процесс стартовал после Вильнюсского саммита НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей. Такое заявление сделал спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Чиновник отметил, независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности безопасности.

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