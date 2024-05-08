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В ближайшие недели произойдут важные события: Зеленский раскрыл детали

Украина готовит визиты партнеров, в ходе которых могут быть приняты важные решения

сегодня, 06:45 comments1312
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Кравцев Сергей
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В ближайшие недели в Украину с визитом прибудут иностранные партнеры и будут подписаны новые соглашения по гарантиям безопасности. Как передает портал "Комментарии", таким анонсом в ходе своего традиционного вечернего обращения к украинцам поделился президент Украины Владимир Зеленский.

В ближайшие недели произойдут важные события: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, сейчас готовятся встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели.

"Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства", — сказал президент.

По его словам, на такую же результативную активность Украины рассчитывает и со стороны партнеров.

Отметим, ряд западных стран уже подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. Этот процесс стартовал после Вильнюсского саммита НАТО.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры Киева и Вашингтона по вопросу гарантий безопасности для Украины продолжаются. На данный момент украинская сторона занята уточнением своих потребностей. Такое заявление сделал спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Чиновник отметил, независимо от того, когда эта война закончится, независимо от того, как эта война закончится, у Украины все равно будет длинная граница с Россией, и они все равно будут иметь законные потребности безопасности.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только Штаты: Зеленский рассказал, сколько соглашений по безопасности еще готовит Украина.




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Донбас

сегодня, 06:49

А ворог опять просунувся. А зеленые выблядки опять разворовали помощь. А этот еврейский наркоман опять попездует чего-то, не имеющено ничего общего с реальностью. С этой властью воров и наркоманов победы никогда не будет, никогда. Будет до последнего украинца.


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