Уже не НАТО: Зеленский назвал наибольшую гарантию безопасности для Украины и Европы

Самой большой гарантией безопасности для Украины и всей Европы является украинская армия. Она насчитывает восемьсот тысяч человек и является одной из крупнейших и сильнейших в Европе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Если наша армия останется сильной, вся Европа выиграет с точки зрения безопасности, потому что ей не будет угрожать опасность", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства акцентировал, что украинская армия насчитывает около 800 тысяч человек и является одной из крупнейших в Европе.

"Для нас и для Европы очень важно, чтобы все понимали: самой большой гарантией безопасности для Украины является украинская армия", — добавил он.

Президент также отметил, что международные партнеры согласились с необходимостью поддержки украинских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Кто и как из союзников будет готов подставить плечо Украине позже будет задокументировано и подтверждено на уровне министров обороны. Об этом сообщает издание "Le Monde".

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", — заявил президент Франции Макрон.

Также издание "Комментарии" сообщало – страны-члены "Коалиции решительных" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "FT", со ссылкой на собственные источники.

Ссылаясь на двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.



