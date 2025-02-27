«USAID заплатило журналу Time 4 млн долларов, чтобы назвать Зеленского «Человеком года»: что известно

В соцсети Х распространяется фейковое видео от имени американского издания New York Post о том, что USAID якобы заплатило журналу Time $4 млн, чтобы назвать Президента Украины Владимира Зеленского "Человеком года". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Обложка журнала Time в 2022 году

Отмечается, что эта информация не соответствует действительности, а распространяющееся в соцсетях видео отсутствует на официальных ресурсах New York Post.

"Подобные вбросы создаются с целью дискредитации Президента Украины Владимира Зеленского на международной арене. Доверяйте только верифицированным источникам информации", – отмечают в ЦПД.





Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские z-каналы пишут, что якобы "согласно обещанному Трампом соглашению, Украина должна отдать все свои ресурсы США в обмен на уже оказанную помощь". Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности, где заявляют, что это фейк.

В действительности: в соглашении говорится, что Украина и США станут совладельцами фонда, в который Украина будет передавать 50% дохода от будущей добычи полезных ископаемых и редкоземельных металлов. В соглашении нет ни $500 млрд долга, ни 350, ни 100. Главное для меня было, что мы не должники, – объяснил президент Украины Владимир Зеленский. То есть, Украина не будет выплачивать США деньги за оказанную помощь – страны будут работать в партнерстве.

Американцы будут засчитывать будущую помощь. О том, какая это будет помощь, мы должны говорить отдельно с президентом Соединенных Штатов, – добавил Зеленский.