Украину будут заставлять: президент Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

В ближайшие месяцы на нашу страну могут усилить давление на то, чтобы она начала переговоры о мире со страной-агрессором РФ.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский, передает The New York Times . Он утверждает, что упомянутое давление может усилиться уже в ближайшее время.

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Есть страны, которые могут помочь с безопасностными и политическими пунктами мирного плана. Есть страны, чье гуманитарное влияние, роль и традиции в международных отношениях могут помочь с возвращением украинских детей, которые были насильственно депортированы в Россию, с возвращением наших солдат, как военных, так и гражданских пленных", – обнародует медиа цитату украинского президента отечественным дипломатам перед тем, как должен был начаться саммит в Саудовской Аравии.

Еще Владимир Зеленский отмечает, что теперь приоритет номер один – это дать миру понимать, что окончание войны, которая предполагает, что часть территорий Украины оставят оккупированной, будет использована как прелюдия к еще большим насилиям.

"Сила наших воинов на фронте в значительной степени является следствием силы наших договоренностей с нашими друзьями и партнерами", – заключил лидер Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии . 5 и 6 августа в Саудовской Аравии проходит саммит с участием около 40 стран мира. Главная цель встречи – установить договоренности о мирном соглашении и завершении войны в Украине. Издание Corriere della Sera со ссылкой на европейских чиновников установило главные договоренности на саммите в Джидде.

Согласно итальянскому изданию, во время встречи в Саудовской Аравии 40 стран договорились о соблюдении территориальной целостности Украины.

